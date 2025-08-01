Bright Osayi-Samuel: Beşiktaş'a gitmekle hiç ilgilenmedim

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı 4 Temmuz tarihinde belli olmuştu.

İngiltere Championship takımı Birmingham City, Osayi-Samuel'i renklerine bağladığını açıklamıştı.

İngiliz temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti.

Birmingham Mail'e bir röportaj veren Nijeryalı futbolcu, Türkiye'deki günlerinden ve transfer sürecinden bahsetti.

"BEŞİKTAŞ İLE HİÇ İLGİLENMEDİM"

27 yaşındaki isim, açıklamalarına şöyle başladı:

Türk medyası... Onlarla birçok sorunum oldu. Belki de bana sataşıyorlar ya da öyle bir şey. Takımımın rakibi olan Beşiktaş ilgilendi, beni transfer etmek istedi ve menajerimle konuştu ama ben oraya gitmekle hiç ilgilenmedim. Fenerbahçe'de dört yıl oynadım ve benim için çok şey yaptılar, bu yüzden oraya gitmem imkansızdı, ama sonra babamın çok fazla para istediğini söyleyen bir haber yazdılar ve bu sadece Türklerin tarzı. Oraya gitmekle ilgilenmiyordum ve Birmingham'ı duyduğumda buraya gelmek istedim.

"FENERBAHÇE'DEN ERKEK OLARAK DÖNDÜM"

Savunma oyuncusu, Fenerbahçe hakkında şu sözleri sarf etti:

İyi ve kötü bir deneyimdi. Şampiyonluğu kazansaydık daha iyi olurdu ama genel olarak benim için bir öğrenme süreci oldu. Fenerbahçe'ye bir çocuk olarak gittim ve beni bir adam yaptılar. Derbiler oldukça heyecanlıydı. Burada büyük maçlar oynarsak, baskı ile nasıl başa çıkacağımı bileceğim.

"MOURINHO ŞAMPİYON OLACAK"

Osayi, sözlerine şöyle devam etti:

Jose Mourinho, benim için harika bir teknik direktördü. Sanki arkadaşımız gibiydi. Maçtan önce bize ailesi ve diğer şeyler hakkında birçok hikaye anlatırdı. Sadece futbol değil, futbol dışında nasıl olduğunuzu da bilmek istiyor. Benim için iyi bir antrenörü, onunla birlikte olmaktan keyif aldım. Türkiye'de kazanamama baskısı nedeniyle zor bir durum ve geçen yıl şanssız olduğumuzu düşünüyorum. Tecrübesiyle, Türkiye'deki ikinci yılında, artık ligi kazanacağını düşünüyorum.

"VITOR PEREIRA'YA TEŞEKKÜRLER"

Osayi, son olarak şunları dedi:

Şu anda Wolverhampton'da teknik direktör olan Vitor Pereira, benim Fenerbahçe'de kanat bek olarak oynamamı istedi. İlk başta hoşuma gitmedi, nefret ettim, ama bu pozisyonda gelişme gördüm ve aslında daha iyi bir oyuncu olabileceğimi anladım. Sonra milli takıma seçildim, bu yüzden ona teşekkür ediyorum.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş ile anlaşmaya varmıştı.

Uçak bileti dahi ayarlanan futbolcunun babasının son anda gerek sözleşme tarihi gerekse de maaş konusundaki değişen istekleri sebebiyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu transferi iptal etmişti.