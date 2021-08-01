Burak Elmas: Morutan için girişimimiz yok

Bükreş'in sahibi Gigi Becali'nin "Morutan %99 Galatasaray'da" sözlerinin ardından Burak Elmas'tan yalanlama geldi. Elmas, "Maliyeti nedeniyle girişimimiz yok" dedi.

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Olimpiu Morutan transferini bitirme noktasına getirdiği belirtiliyor.

22 yaşındaki Rumen orta saha için çalışmalarını sürdüren ancak FCSB Başkanı Gigi Becali'nin yüksek bonservis istemesi nedeniyle sonuçlandıramayan sarı-kırmızılıların, Becali ile anlaşmaya hazırlandığı kaydedildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın Galatasaray ile Morutan'ın kulübü FCSB'nin büyük ölçüde anlaşma sağladığını ifade etmesinin ardından Becali'den de resmi açıklama gelmişti.

"YÜZDE 99 GALATASARAY'DA"

Romanya Gazetesi Sport'a özel açıklamalarda bulunan Gigi Becali, Morutan transferinin yüzde 99 bittiğini söyledi.

Becali açıklamasında, "Morutan yüzde 99 Galatasaray forması giyecek. Anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.

Rumen basını, Morutan'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesinin ve Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiğini ifade etti.

FCSB'nin sahibi Becali, Rumen basınından Digi Sport'a yaptığı açıklamada Galatasaray'dan alacakları bonservis bedelini de açıklamıştı.

"10 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER"

Galatasaray'ın, istedikleri 10 milyon euroluk bonservisi büyük ihtimalle ödeyeceğini söyleyen Becali, "Galatasaray ile görüşüyoruz. 10 milyon euro istedim. Galatasaray önce 8, sonra 9 verdi. 10 milyon eurodan ucuza olmayacağını söyledim ve muhtemelen bu rakamı ödemeye karar verdiler. Yarın teklifi gönderirler." ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS REDDETTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise Becali'nin sözleri sonrası konuyla ilgili açıklama yaptı.

Elmas, transferdeki son durumu "Olimpiu Morutan'ın maliyeti sebebiyle bu transferde bir girişimimiz yok" ifadeleriyle özetledi.