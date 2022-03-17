Burak Elmas'tan Barcelona sözleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı öncesinde İspanyol basınına konuştu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi İspanyol basınından Sport'a değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın bir numarası yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın kuruluş amacı, Türk olmayan takımları yenmek ve Avrupa kulüpleri ile rekabet etmektir. Kulübümüz, Avrupa mücadelelerinde her zaman farklı bir motivasyon ile sahada olmuştur. Süper Lig'de bazen bu motivasyon kaybedilebiliyor ve Avrupa takımları, Süper Lig takımlarına göre daha hücumu düşünerek oynuyor. Süper Lig'deki katı savunmaları açamamak bizi orta sıralara itti maalesef. Hocamız ve ekibi bu konuda takımımızı geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.





"BARCELONA, TÜRKİYE'DE SEVİLİYOR"

Barcelona hakkında konuşan Elmas, "Barcelona, burada çok sevilen bir kulüp. Tabii ki Galatasaray'ın Arda Turan'dan dolayı Barcelona ile özel bir bağı var. Ayrıca Türkiye'de Barcelona'nın birçok futbol okulu var ve bu okullarda çocuklarımız iyi futbol eğitimleri alabiliyor." diyerek sözlerini noktaladı.