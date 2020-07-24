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- Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 11:14
- Güncelleme : 24.07.2020 - 11:25
Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Karius, Rebocho, Ruiz ve Boateng'in ardından bir isim daha takıma veda etti.
Siyah-beyazlı takımdaki arkadaşlarıyla ve teknik ekiple vedalaşan Burak Yılmaz, daha sonra Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Deneyimli forvet, transfer görüşmelerini sürdürmek için kısa süre içerisinde Fransa'ya uçacak.
1 MİLYON EURODAN VAZGEÇTİ
Bilindiği üzere dün akşam saatlerinde Lille ile 2 yıllık bir anlaşmaya varan golcü futbolcu, Beşiktaş'taki 1 milyon euroluk alacağından da vazgeçmişti.
BEŞİKTAŞ'TAN VEDA
Siyah-beyazlı takım, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'a veda etti. Yapılan paylaşımda, "Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
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