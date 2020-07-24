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    Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı

    Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı

    Fransız ekibi Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, bugün siyah-beyazlı takımla son kez antrenmana çıktı. Golcü futbolcu idmanın ardından arkadaşlarıyla vedalaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 11:14
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 11:25
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    Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı

    Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Karius, Rebocho, Ruiz ve Boateng'in ardından bir isim daha takıma veda etti.

    Siyah-beyazlı takımdaki arkadaşlarıyla ve teknik ekiple vedalaşan Burak Yılmaz, daha sonra Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Deneyimli forvet, transfer görüşmelerini sürdürmek için kısa süre içerisinde Fransa'ya uçacak.

    Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı #1

    1 MİLYON EURODAN VAZGEÇTİ

    Bilindiği üzere dün akşam saatlerinde Lille ile 2 yıllık bir anlaşmaya varan golcü futbolcu, Beşiktaş'taki 1 milyon euroluk alacağından da vazgeçmişti.

    Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı #2

    BEŞİKTAŞ'TAN VEDA

    Siyah-beyazlı takım, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'a veda etti. Yapılan paylaşımda, "Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

    Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı #3

    Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı #4

    Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı - HABERİ

    Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı #5

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