Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Fransız ekibi Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, bugün siyah-beyazlı takımla son kez antrenmana çıktı. Golcü futbolcu idmanın ardından arkadaşlarıyla vedalaştı.

Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Karius, Rebocho, Ruiz ve Boateng'in ardından bir isim daha takıma veda etti.

Siyah-beyazlı takımdaki arkadaşlarıyla ve teknik ekiple vedalaşan Burak Yılmaz, daha sonra Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Deneyimli forvet, transfer görüşmelerini sürdürmek için kısa süre içerisinde Fransa'ya uçacak.

1 MİLYON EURODAN VAZGEÇTİ

Bilindiği üzere dün akşam saatlerinde Lille ile 2 yıllık bir anlaşmaya varan golcü futbolcu, Beşiktaş'taki 1 milyon euroluk alacağından da vazgeçmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN VEDA

Siyah-beyazlı takım, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'a veda etti. Yapılan paylaşımda, "Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı - HABERİ