Burhan Eşer: İyi bir ivme yakaladık

1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeşil-beyazlılar, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede taraftar desteğiyle serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Bodrum temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak.

"HEDEFİMİZ HER MAÇI KAZANMAK"

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, şunları dedi:

Kupada da ligde de hedefimiz her maçı kazanmak. Adana Demirspor çok köklü bir camia, mevcut konumları kimseyi yanıltmasın. Genç ve mücadeleci bir takıma karşı oynayacağız. Biz her maça ciddi hazırlanıyoruz. İyi bir ivme yakaladık, taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz.

Eşer, transfer gündemindeki Okita için de birkaç gün içinde karar verileceğini söyledi.

"SÜPER LİG HEDEFİNDEYİZ"

Tecrübeli futbolcu Omar İmeri ise Süper Lig hedefine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Geçen sezon talihsiz bir şekilde düşüş yaşandı. Bu sezon aynı havayı yeniden yakaladık. İkinci sıradayız, maç maç gelişerek Süper Lige çıkmak istiyoruz. Takımıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım.

"OLDUĞUM YER ÇOK GÜZEL"

Genç oyuncu Emirhan Arkutcu da bulunduğu ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu şekilde konuştu: