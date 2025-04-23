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Bursaspor, Adem Çağlayan ile 6'da 6 yaptı

Bursaspor, Adem Çağlayan ile 6'da 6 yaptı TFF 3. Lig 1. Grup şampiyonu Bursaspor'da Teknik Direktör Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçı da kazandı.