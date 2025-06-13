Bursaspor, Ahmet İlhan Özek ile vedalaştı
İHA

Bursaspor, 2023-2024 sezonunda takım kaptanlığını üstlenen Ahmet İlhan Özek yeni sezonda forma giymeyecek.

Yeşil-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcuya katkıları için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA VEDA

Geçtiğimiz sezon 3. Lig şampiyonluğuna ulaşan kadroda önemli bir sorumluluk üstlenen Ahmet İlhan, saha içindeki liderliği ve tecrübesiyle dikkat çekmişti.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor