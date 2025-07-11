Bursaspor'dan Nilüfer FK’ya genç takviyeler

Nilüfer FK, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında Bursaspor altyapısından yetişen iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Mehmet Çetin ve Barış Dalkıran, önümüzdeki sezonda Nilüfer FK formasıyla sahada olacak.

"GENÇ OYUNCULARA FIRSAT VERİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, Vakıfköy patentli stoper Mehmet Çetin için, “Genç yeteneklerin gelişimini ve Türk futboluna kazandırılmasını hedefleyen vizyonumuz doğrultusunda, Vakıfköy’den yetişen Mehmet Çetin yeni sezonda formamızı giyecektir. Kendisine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

Orta saha oyuncusu Barış Dalkıran için ise, “Vakıfköy’den yetişen Barış Dalkıran da yeni sezonda formamızı giyecek. Genç oyuncularımıza fırsat vermeye ve destek olmaya devam edeceğiz. Barış’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri paylaşıldı.