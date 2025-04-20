3. Lig 1. Grup'ta liderliği geçen hafta garantileyen Bursaspor, 29. hafta maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile karşılaştı.
Yüzüncü Yıl Atatürk Matlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursasspor 4-1 mağlup ederek kendi taraftarı önünde kupasına kavuştu.
BURSASPOR, 4 GOLLE KAZANDI
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 25'te İlhan Depe, 46. dakikada Zeki Dursun ile 57. dakika ve 78. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Bornova 1877'in tek golünü ise 52. dakikada Abdulkadir Kuzey attı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonucun ardından şampiyon Bursaspor, lig bitimine 1 hafta kala puanını 70'e yükseltti. Bornova 1877, 25 puanda kaldı.
3.Lig'in gelecek haftasında Bursaspor, Karşıyaka deplasmanına gidecek. Bornova 1877, Kırşehir FSK'yi ağırlayacak.
GÖRSEL ŞÖLEN
Yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk kupasını aldığı maçı 45 bin 170 taraftar izledi.
Bursaspor tribünlerinde renkli görüntüler oluşurken, taraftarların hazırladığı koreografiler dikkat çekti.
TFF BAŞKANI TAKİP ETTİ
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik'te takip etti.
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