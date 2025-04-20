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Bursaspor'un maçını 45 bin 170 kişi izledi

Bursaspor'un maçını 45 bin 170 kişi izledi 3. Lig'de şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta garantileyen Bursaspor'un şampiyonluk kupasını alacağı Bornova maçını 45 bin 170 taraftar izledi. Bursasporlu taraftarların koreografi şovu da görülmeye değer cinstendi.