Cagliari cephesinden Semih Kılıçsoy'a övgü dolu sözler: Tam bizim sistemimize uygun

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, gelenler kadar gidecek isimler de dikkat çekiyor.

Bu isimlerden biri de son günlerde ismi sıkça İtalyan ekibi Cagliari'yle anılan Semih Kılıçsoy...

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ve Cagliari'nin, 19 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladığı belirtilmişti.

2 KULÜP ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Cagliari'nin, Semih için satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş'a 12 milyon euro ödeyeceği öne sürülmüştü.

İki kulüp arasındaki anlaşmada 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan Beşiktaş'a yüzde 20 pay verilmesinde de karar kılınmıştı.

2 kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği Semih Kılıçsoy'la ilgili Cagliari'nin hocası Fabio Pisacane'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SEMİH İNANILMAZ BİR OYUNCU"

Avusturya kampında Milliyet’e konuşan Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy’u kadrosunda görmek istediğini söyledi.

Semih'in özel bir yetenek olduğunu belirten Pisacane, "Semih inanılmaz bir oyuncu. Onu tabii ki kadromda isterim. Gerçekten söyleyecek fazla bir şey yok. Zaten sahada her şeyiyle kendini gösteriyor. Çok özel bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Futbol direktörümüz bu konuyla ilgileniyor. Bu yüzden şu an için çok fazla yorum yapamam."dedi.

"OYUN STİLİ TAM BİZE UYGUN"

Pisacane ayrıca, Semih Kılıçsoy’un Cagliari’nin hücum anlayışına çok uygun olduğunun da altını çizdi.

İtalyan teknik adam, "Zaten ileride çok üst seviyelere geleceğine yürekten inanıyorum. Oyun stili tam bizim sistemimize uygun. Zaten biz de genellikle bu tarz forvetleri tercih ediyoruz. Transfere dair daha fazla detay paylaşamam. Ama umarım maliyeti çok artmadan onu takımımızda görme şansı buluruz." diye konuştu.