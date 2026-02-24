Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe yolunda: Eşyalarını topladı...

Galatasaray altyapısında yetişen ve kulübün efsane isimlerinden Hakan Balta'nın oğlu olan Hakan Çağrı Balta, kariyeri için ses getirecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

17 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'dan gelen sözleşme teklifini kabul etmedi ve takımdan ayrılma kararı almıştı.

Yaşananların ardından Galatasaray cephesi ile Balta arasında anlaşma sağlanamadı ve genç oyuncu geleceğiyle ilgili kararını verdi.

FLORYA'DAKİ EŞYALARINI TOPLADI: FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşan 17 yaşındaki genç futbolcu, Florya'dan cumartesi günü tüm eşyalarını alarak ayrıldı.

Haberin devamında, genç yıldız adayının, mayıs ayında 18 yaşına gireceği ve sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'a 3-4 milyon TL'lik bir yetiştirme bedeli ve sonraki transferden yüzde 10 pay ödeyeceği aktarıldı.

Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta boy gösteren Çağrı Balta, 6 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU

Geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde attığı 22 golle gol kralı olan ve performansıyla dikkat çeken genç forvet, bu sezon da 21 maçta 5 gol kaydetti.

Çağrı Balta'nın Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile oynanan maçta kadroya alınmaması da dikkat çekmişti.

DURSUN ÖZBEK KONUŞMAK İSTEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Çağrı Balta hakkında gelen soruya yanıt veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yaptık. Dolayısıyla bu açıklamalar çerçevesinde sabit duruyoruz. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli oyuncumuzdu. Kaptanlığımızı yapmış birisi. Oğlu bizim oyuncumuz. Yapmış olduğumuz açıklama yeterlidir diye düşünüyorum.” demişti.

MUSTAFA KAPI, BARTUĞ ELMAZ, YUSUF AKÇİÇEK...

Öte yandan Hakan Çağrı Balta krizinde yaşanan durum, akıllara önceki yıllarda ortaya çıkan benzer olayları getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda altyapısından yetiştirdiği Mustafa Kapı, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek, Hamza Akman ve Efe Akman gibi genç futbolcularını elinde tutamayan sarı-kırmızılılar, Çağrı Balta'yla da vedalaşacak gibi duruyor...