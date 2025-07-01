Caner Erkin Sakaryaspor ile anlaştı

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak için transfer hamlelerine hız verdi. Stoper Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katan yeşil-siyahlı ekip, bugün de deneyimli sol bek Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER BEDELİ AÇIKLANMADI

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Caner Erkin’in Sakaryaspor forması giyeceği resmen duyuruldu. Tecrübeli oyuncu, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Transferin mali detayları ise paylaşılmadı.

CANER ERKİN: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İmza töreninin ardından konuşan Caner Erkin, Sakaryaspor’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu camiayı hak ettiği yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.