Dolar
6.8569
0.1592%
Euro
7.7694
0.7887%
Altın
1765.73
0.6228%
Borsa
116096.59
0.7869%
G. Altın
388.965
0.6937%
Bitcoin
66074.89
0.2215%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Caner Erkin'in menajeri: Beşiktaş'tan ayrılıyor

    Bir süredir Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, tecrübeli futbolcunun gelecek sezon siyah-beyazlılarda olmayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 16:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Caner Erkin'in menajeri: Beşiktaş'tan ayrılıyor #1

    Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin'in geleceği belirsizliğini koruyordu.

    Eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesi gündemde olan tecrübeli futbolcu ile ilgili menajeri Batur Altıparmak açıklamada bulundu.

    ''ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BEŞİKTAŞ'TA OLMAYACAK''

    Radyospor'a konuk olan Altıparmak, Erkin'in gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giymeyeceğini söyledi.

    Batur Altıparmak, ''Beşiktaş'la görüştüm. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim.'' ifadelerini kullandı.

    Caner Erkin'in menajeri: Beşiktaş'tan ayrılıyor #2

    118 MAÇTA 5 GOL

    2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin; siyah beyazlı formayla 118 karşılaşmaya çıktı.

    31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına; 5 gol, 28 asistlik katkı sağladı.

    Görüş Bildir