Caner Erkin'in menajeri: Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Bir süredir Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, tecrübeli futbolcunun gelecek sezon siyah-beyazlılarda olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin'in geleceği belirsizliğini koruyordu.

Eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesi gündemde olan tecrübeli futbolcu ile ilgili menajeri Batur Altıparmak açıklamada bulundu.

''ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BEŞİKTAŞ'TA OLMAYACAK''

Radyospor'a konuk olan Altıparmak, Erkin'in gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giymeyeceğini söyledi.

Batur Altıparmak, ''Beşiktaş'la görüştüm. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim.'' ifadelerini kullandı.

118 MAÇTA 5 GOL

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin; siyah beyazlı formayla 118 karşılaşmaya çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına; 5 gol, 28 asistlik katkı sağladı.