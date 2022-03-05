Rizespor - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu?

Rizespor - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu?

Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Peki, Rizespor - Giresunspor maçının ne zaman, ilk 11'leri belli oldu mu?

Son 10 maçta yalnızca 1 kez kazanan Rizespor ve puan kazanıp moral bulmak isteyen Giresunspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek.

İki Karadeniz ekibinin heyecan dolu karşılaşması için sporseverler hazırlanırken, futbolcular ise yukarılara tırmanmak için kazanmak istiyor.

Giresunspor puan tablosunda 16. sırada kendisine yer bulurken, Rizespor ise düşme hattında yer alıyor.

İki takım için son derece kritik olan maçın ne zaman olduğu ve saat kaçta başlayacağının dışında ilk 11'leri merak ediliyor.

Rizespor'da, Baiano ile Boldrin cezalı, Umar ise sakat... Giresunspor'da ise Arda Kılıç, Zeki Yavru ve Erol Can sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak.

Peki, Çaykur Rizespor - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu? İşte yanıtı...

RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor - Giresunspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Eren, Holmen, Ponck, Cemali, Dabo, Yusuf Sarı, Gedson, Ronaldo, Boyd, Pohjanpalo

Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Hayrullah, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Muhammed, Umut Nayir