Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftası hız kesmeden başlarken Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında ligin son sırasında olan Çaykur Rizespor, ligin 19. sırasında olan Kasımpaşa ile karşılaşacak.

İki takım lige istediği gibi başlayamazken, bu maçı kazanmak ve son sıradan kurtulmak için mücadele edecek.

Rizespor Hamza Hamzaoğlu ile yoluna devam ederken, 20. sıradan kurtulmak için 3 puanı hanesine yazdırmak zorunda.

Kasımpaşa ise geçen yıla oranla kötü bir başlangıç yaparken, Rize'ye yenilmesi halinde son sırada kalmaya devam edecek.

Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Futbolseverler, "Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek