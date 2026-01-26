Cengiz Ünder: Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk

- Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
- Cengiz Ünder, üst üste yedikleri gollerin takımı demoralize ettiğini söyledi.
- Ünder, maçı kazanmaları gerektiğini ancak şansları değerlendiremediklerini belirtti.
Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atsak çok iyi olurdu. İkinci yarıya başlarken çok zorlandık. Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Son anlarda çok da şans geldi, yapamadık. Üzgünüm yani, gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı:
"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"
Fiziksel olarak artık iyi durumdayım. Kendimi de artık iyi hissediyorum. Burada iyi oynamam ve gol atmamın bir önemi yok. Keşke galip gelseydik, takım için önemli olan bu. Bu maçları kaybetmemeliyiz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Kendi adıma çok üzüldüm. Bakalım hayırlısı...