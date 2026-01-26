Cengiz Ünder: Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk

Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atsak çok iyi olurdu. İkinci yarıya başlarken çok zorlandık. Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Son anlarda çok da şans geldi, yapamadık. Üzgünüm yani, gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı:

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"