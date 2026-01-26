Sergen Yalçın: Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç

Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Beklemediğimiz bir skor, kazanmayı bekliyorduk. Konsantrasyon sorunu oyuncuları sıkıntıya soktu" ifadelerini kullandı:

Eyüpspor iyi mücadele etti, kontralarla bize sıkıntı yarattılar. Cengiz Ünder girdi, çok katkı sağlamaya çalıştı. Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik. İkinci yarı inanılmaz; yağmur, rüzgar, fırtına... Çevirmeye çalıştık ama kazanamadık. Bazen böyle maçlar olabiliyor, normal. Herkesin başına gelebiliyor. Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç.

"BERABERLİĞİ KURTARMAK BİZİM İÇİN İYİYDİ"

Düzenlenen basın toplantısında da konuşan Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun ve skor oldu. Oyunun başlangıcında ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Oyun formatımızın dışında oynadık. Erken öne geçmemize rağmen oyunun devamında zor anlar yaşadık. Oyunu çevirmek için hamleler yaptık. Kazanabilirdik ama bizim adımıza mücadele gücü, ikinci toplar, normal oyun anlayışımızın dışındaydı. Bazen kazanamıyorsunuz. Bunlar futbolda olağan şeyler. Kötü bir oyunun son bölümde beraberliği kurtarmak bizim için iyiydi" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA BUNLAR OLAĞAN ŞEYLER"

Sergen Yalçın, motivasyon eksikliği yaşandıklarını belirterek, "Futbolda bunlar olağan şeyler. Bir takım her maça maksimum performansla devam edemez. Oyunun doğasında olan şeyler bunlar. Bugün çok fazla negatiflik vardı takımda. Bireysel performans düşüklüğü vardı. Oyunun başlangıcında takımın motivasyonunun bozuk olduğunu kendi aramızda konuştuk. Üç puan kazanmamız gereken bir maçtı. Futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor. Koşmak, mücadele etmek lazım kazanmak için. İki puan kaybettiğimizin için üzgünüz" diye konuştu.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

Transfer konusuna da değinen Yalçın, şunları aktardı:

Transfer görüşmelerimiz var. Seviye üstü, takıma katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. Herkes çalışıyor eksik bölgeleri doldurmak için. Çok ayrılık oldu. Bu oyuncuların bir bölümü planlamamızda yoktu. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, kenar ve santrfor gibi oyuncular bulmuştuk ama son dakikada işler bozuldu. İşin ekonomik tarafına da bakmak lazım. Sadece Abraham ve Rafa Silva'nın ayrılması kulübe bundan sonrası için 60 milyon euro avantaj sağladı. Beşiktaş camiası olarak ciddi bir değişim söz konusu. Ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık. Hangi oyuncuya gitsek 25-30 milyon euro gibi rakamlar çıkıyor karşımıza. Bu da zorluyor. Yaz dönemi olsa belki daha rahat hareket ederiz. Ciddi katkı yapacak oyuncular planlıyoruz.



