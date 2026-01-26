Orkun Kökçü: İlk golümü attım ama benim için anlamı yok

Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, "Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık" ifadelerini kullandı:

"İLK GOLÜMÜ ATTIM AMA BENİM İÇİN ANLAMI YOK"

Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil. İlk golümü attım ama benim için anlamı yok. Ben gol atmayayım, maç kazanalım. Sıfır golle bitireyim. Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz. Olmaması gereken bir durum.