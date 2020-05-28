Cenk Tosun: Trabzonspor çok güçlü Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun, şampiyonluk yarışının üç takım arasında geçeceğini söyledi. Milli futbolcu, "Benim favorim Trabzonspor" dedi.

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, Milliyet gazetesine konuştu.

Şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmelerde bulunan 28 yaşındaki futbolcu, favorisinin Trabzonspor olduğunu söyledi.

İşte Cenk'in sözleri:

"SERGEN HOCA'NIN İŞİ KOLAY DEĞİL"

"Oyuncu kalitesi anlamında, maddi anlamda eski Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş arasında fark var. Sergen Hoca'nın işi kolay değil. Beşiktaş'ın çocuğu. Zaman verilmeli. Sergen Hoca'nın üstünde durulması lazım. Daha çok yeni. Birkaç ay oldu teknik direktör olalı. Sezon içinde gelmek de kolay değil. Gelecek sezon takımla kamp geçirdiğinde daha iyi işler yapacaktır. Bu sezon şampiyonluk zor gibi gözüküyor. Ben Sergen Hoca ile Gaziantep'te çalıştım. Çok zevk aldığım bir hocaydı. Beni çok seviyordu. Beşiktaş'ta da çalışmak isterdim onunla."

"TRABZONSPOR ÇOK GÜÇLÜ"

"Türkiye liginin kalitesi arttı. Sivasspor ve Alanyaspor'un performansı çok yüksekti. Trabzonspor da kendini aştı. Şampiyonluğa çok oynamadı 2011 sezonundan beri. Bu sezon Trabzonspor'u çok güçlü buluyorum. Benim favorim Trabzonspor. Şampiyonluk yarışı Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray arasında geçer."



