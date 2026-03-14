Christ Inao Oulai'den Real Madrid maçı açıklaması

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, Rizespor maçının ardından konuştu.

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYETTİ"

Ouali, "Açıkçası bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim çünkü gerçekten iyi çalıştık. Hocamız bize iyi taktikler verdi, bizi iyi yönetti ve iyi antrene etti; biz de bunun karşılığında çok sıkı çalışmıştık. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum: Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine de tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAMIZ GEREKİYORDU"

Sözlerine devam eden başarılı orta saha oyuncusu, "Açıkçası hazırlık süreci pek de kolay olmadı diyebilirim. Bizim açımızdan çalışma süreci zor bir haftaydı çünkü herkes çok duygu doluydu ve çok üzgündü. Ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu galibiyeti kazanıp ona armağan ederek huzur içinde yatmasını istedik. Elimizden geleni yapmamız gerekiyordu ve bunu başardık." sözlerini sarf etti.

"TRABZONSPOR'A ODAKLIYIM"

Ouali'nin ağabeyi, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Manchester City maçını tribünden takip etmişti.

Yabancı basın, bunun Real Madrid için transfer görüşmesi olduğunu öne sürmüştü.

Ağabeyinin Real Madrid-Manchester City mücadelesini takip etmesi ile ilgili gelen soruya Oulai, "Bununla ilgili söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Şu an tamamen Trabzonspor kulübüne odaklanmış durumdayım. Ağabeyimin oraya sadece gezmeye gittiğini düşünüyorum. Ben kulübüme ve oyunuma odaklandım. Sizin de az evvel belirttiğiniz gibi ligde ikinci sıradayız ve daha yukarısı için çalışmaya devam etmek istiyorum" dedi.