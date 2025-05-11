Ciro Immobile: Burada mutluyum

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Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki golcü oyuncusu mücadelenin 62. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti.

90 DAKİKA OYNADI

Tecrübeli santrfor bu golle Süper Lig’de 15. golüne ulaştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Immobile, 90 dakika sahada kaldı.

TÜM KULVARLARDA 18 GOL ATTI

İtalyan futbolcu, Beşiktaş’ta tüm kulvarlarsa ise 18 gole ulaştı.

Ligde 28 müsabakada 15 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa’da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti.

"İYİ İŞLER YAPIYORUZ"

Maçın ardından Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.

Immobile, şunları dedi:

İyi işler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sezonun ikinci yarısının başında bu konu biraz eksikti ama şu anda iyi gidiyoruz. Daha bütün bir grup haline geldik ve hocamızın istediği şekilde çalışıyoruz.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız.

"BUNLAR DOĞRU DEĞİL"

Geleceği hakkında konuşan İtalyan golcü, şu ifadeleri kullandı: