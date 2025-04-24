Ciro Immobile'den yeni paylaşım!

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, Göztepe ile 1-1 berabere kalınan maçta süre bulamamıştı.

İtalyan golcüden karşılaşmanın ardından sürpriz bir paylaşım gelmişti.

Geçmişte kazandığı altın ayakkabı ile fotoğrafını paylaşan Immobile, "Telefon, bu mücevheri hafızamda canlandırdı" notunu yazmıştı.

YENİ PAYLAŞIM

Siyah-beyazlıların İtalyan golcüsünden yeni bir paylaşım daha geldi.

Immobile bu kez, "Forza Beşiktaş" yazarak antrenmandan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş'ta 36 maça çıkan İtalyan oyuncu 15 gol atarken, 3 asist yaptı.