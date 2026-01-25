Çorum FK, Sarıyer deplasmanında galip geldi

- Çorum FK, 1. Lig'in 22. haftasında Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yendi.
- Galibiyeti getiren golleri Mame Thiam attı, Sarıyer'in tek golünü Metehan Mert kaydetti.
- Çorum FK 38 puana ulaştı, Sarıyer ise 27 puanda kaldı.
1.Lig'in 22. hafta maçında Sarıyer ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip, 2-1'lik skorla kazandı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 41 ve 90+6. dakikada penaltıdan Mame Thiam kaydetti.
Sarıyer'in tek golünü ise 90+8'de Metehan Mert attı.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 38 yaptı. Sarıyer, 27 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Çorum FK, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Sarıyer, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.