Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Kadın Futbol Takımı’na tebrik: Bu başarının devamını bekliyorum

İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan maçın ardından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aracılığıyla telefonla milli takımla görüşen Erdoğan, futbolculara tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “A Milli Kadın Futbol Takımımızı 4-0’lık mağlubiyetin rövanşında 3-0 galip geldiği için tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, karşılaşmanın oynandığı stada ilişkin olarak, “İzmir’de son dönemde yaptığımız en önemli statlardan biri Gürsel Bey adına yaptığımız bu stat. Çok nitelikli ve kaliteli bir stat oldu. Kızlarımız da bunun hakkını verdi, hepsini gönülden kutluyorum.” dedi.

MİLLİLERİMİZ HATA YAPMADI

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen milli takım, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

ORTA HAKEM FENALAŞTI

Öte yandan, maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seremoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.