Petrol
95
-1.21%
Euro
18.1902
-0.52%
Dolar
18.6207
0.02%
Altın
969.62
-1.00%
Borsa
4085
0.32%
Bitcoin
379.060
-1.55%
BTXN Coin
10.16
0.09%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C
    Cüneyt Çakır'ın jübile yapacağı maç belli oldu

    Cüneyt Çakır'ın jübile yapacağı maç belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynanacak milli maçta Cüneyt Çakır için jübile yapacaklarını söyledi.
    • 03.11.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 16:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu.

    Büyükekşi, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynanacak milli maçta Cüneyt Çakır için jübile yapacaklarını söyledi.

    Cüneyt Çakır ın jübile yapacağı maç belli oldu #1

    "Cüneyt Çakır, jübile yapacak"

    Büyükekşi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu.

    Cüneyt Çakır'ın Türkiye'nin yüz akı, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda maç yönetmiş önemli bir hakem olduğunu belirten Büyükekşi, "Ona 'sana jübile yapacağım.' diye söz vermiştim. O konuda UEFA'dan izin geldi. 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te milli maçımız var. Gaziantep'teki milli maçı, 5 dakikalığına Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı yönettikten sonra ona bir plaket takdim edeceğim. İlk defa Türkiye'de bir hakem, bu şekilde uğurlanacak. Yurt dışında da görevler almak istiyor, ona destek olacağız. Hakemlerimizle düdük astırarak görev bıraktırarak değil, onlara yakışır şekilde vedalaşmamız lazım." diye konuştu.

    Cüneyt Çakır ın jübile yapacağı maç belli oldu #2


    77 terörist tutuklandı
    3. Sayfa

    77 terörist tutuklandı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Abdullah Avcı: 12'nci adamın desteğiyle kazanmak istiyoruz
    Futbol

    Abdullah Avcı: 12'nci adamın desteğiyle kazanmak istiyoruz

    Görüş Bildir