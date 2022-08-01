Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Şampiyonlar Ligi maçı belli oldu! İşte o kritik maç..

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Şampiyonlar Ligi maçı belli oldu! İşte o kritik maç..

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi maçında görev verildi.Peki Cüneyt Çakır hangi maçta görev alacak? İşte o maç..

UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bir maçta görev verdi.

Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak olan Ludogorets-Dinamo Zagreb maçında düdük çalacak.





Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde oynanacak maç Ludogorets Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak. Kritik maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş üstlenecek.Maçın 4. hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.Mücadelede Abdulkadir Bitigen VAR hakemi Mert Güzenge ise AVAR hakemi olarak görev alacak.

