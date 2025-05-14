David Beckham'dan yeni kulübüyle ilgili radikal karar: 17 futbolcuyla yolları ayırdı

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Eski İngiliz futbolcu David Beckham, Inter Miami'deki yatırımının ardından şimdi de rotayı kesin olarak memleketi İngiltere'ye çevirmişti.

Beckham, bir süredir küçük ortaklarından biri olduğu İngiltere Dördüncü Ligi takımı Salford City’nin ana sahibi oldu.

ANA SAHİBİ OLDU

Manchester United'dan eski takım arkadaşları Ryan Giggs, Phil Neville, Paul Scholes ve Nicky Butt ile birlikte kulüpte azınlık hissesi bulunan Beckham, şimdi Gary Neville ile birlikte kulübün tek hissedarı oldu.

17 FUTBOLCUYLA YOLLARI AYIRDI

Yeni yönetimin ilk hamlesi ise oldukça radikal oldu.

Sezonu sekizinci sırada tamamlayan Salford City, sezon sona ermeden tam 17 futbolcuyla yollarını ayırdı.