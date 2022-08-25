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    Dele Alli: Beşiktaş'ta yeniden doğacağım

    Dele Alli: Beşiktaş'ta yeniden doğacağım

    Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, uzun süren uğraşların sonucunda geldiği siyah-beyazlı takımda eski günlerine döneceğini söyledi.
    • 25.08.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:07
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    Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olan Dele Alli, siyah-beyazlılarda yeniden doğmak istiyor.

    İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kadroya katılan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmedeki sözleri ortaya çıktı.

    "Beşiktaş'ta yeniden doğacağım"

    Başka kulüplerden de teklif almasına karşın Beşiktaş'ı tercih eden futbolcu, ngiltere'den ayrılmaya karar verdim çünkü düzenli futbol oynamak, eski günlerime dönmek ve yeniden doğmak istiyorum." dedi.

    Dele Alli: Beşiktaş ta yeniden doğacağım #1

    "Beşiktaş bana iyi gelecek"

    Dele Alli ayrıca, "Beşiktaş'a üst seviyede katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bana çok iyi geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Dele Alli: Beşiktaş ta yeniden doğacağım #2


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