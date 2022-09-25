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    Dele Alli: Valerien Ismael, Jose Mourinho'ya benziyor

    Dele Alli: Valerien Ismael, Jose Mourinho'ya benziyor

    Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli tartışılan hocası için, "Valerien İsmael hocamız motivasyon anlamında Jose Mourinho ile çok benzer." ifadelerini kullandı.
    • 25.09.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 14:27
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    Beşiktaş'a transferi büyük yankı uyandıran İngiliz yıldız Dele Alli, Ümraniye'de basın mensuplarının karşısına çıktı.

    Türkiye'de çok büyük sevgi ile karşılandığını ve kendini yeniden kanıtlamak için buraya geldiğini söyleyen 26 yaşındaki orta saha, "Bana gösterilen sevginin karşılığını performansımla vermek zorunda hissediyorum. Buraya bir şeyler kazanmak ve şampiyon olmak için geldim. Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim" diye konuştu.

    Dele Alli: Valerien Ismael, Jose Mourinho ya benziyor #1

    "Ismael hoca, Mourinho'ya benziyor"

    Son dönemde eleştirilen Valerien İsmael hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, Tottenham'la ilgili bir belgeselde geçen teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeye vurgu yaparak, "Mourinho ile yaptığımız özel bir görüşmeydi ancak belgeselde açığa çıktı. Benden istediklerini anlatmıştı. İsmael hocamız da motivasyon anlamında ona benziyor.

    Takımdan ve benden istedikleri gayet net. Sahaya kendimi olduğu gibi yansıtmak isteyen bir oyuncuyum. İsmael bana bu öz güveni verdi" dedi.

    Dele Alli: Valerien Ismael, Jose Mourinho ya benziyor #2


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