Demir Ege Tıknaz'ın talipleri artıyor

Haber Merkezi

Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'nin sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Tıknaz, yaz transfer döneminde başka bir takıma imza atabilir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Rio Ave'nin sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanacağını açıklamıştı.

RIO AVE BONSERVİSİNİ ALIYOR

Adalı, Portekiz ekibinin bir sonraki transfer için de başka bir takımla anlaştığını belirterek, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." ifadelerini kullandı.

Rio Ave, Beşiktaş'a genç orta saha için 5 milyon euro ödeme yapacak. Portekiz basınından A Bola ise Demir Ege Tıknaz'la ilgilenen takımları duyurdu.

PORTEKİZLİLER YAZDI: 4 KULÜP İSTİYOR

Haberde, Portekiz devleri Benfica, Sporting ve Porto'nun yanı sıra Bundesliga'dan Leipzig'in de 20 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

Bu sezon Rio Ave formasıyla 32 maça çıkan Demir Ege, 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Portekiz ekibinin son oynadığı Nacional maçında genç orta saha, takımı adına iki kez ağları havalandırdı.