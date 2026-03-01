Abone ol: Google News

Deplasmandan galibiyetle dönen lider Erzurumspor FK, kentte coşkuyla karşılandı

İmaj Altyapı Vanspor FK'yi deplasmanda mağlup eden Trendyol 1. Lig'in lideri Erzurumspor FK, kentte coşkuyla karşılandı.

Erzurumspor'un yükselişi devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yi deplasmanda 3-0 yenen Erzurumspor FK için Horasan ilçesinde karşılama programı düzenlendi.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Dörtyol Meydanı'nda toplanan taraftarlar, takım otobüsünün alana girmesiyle ellerindeki bayrak ve atkılarla tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcular da bu sırada taraftarı selamladı.

HAVAİ FİŞEKLER PATLADI

Etkinlikte havai fişek gösterisi de yapıldı.

Bazı vatandaşlar, otobüse konvoyla eşlik etti.

