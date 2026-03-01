Müzakere ile başlayıp Hamaney'in ölümü ile bitti: ABD - İran gerilimi nasıl ilerledi

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmazlığı...

İki ülke arasında İran'ın nükleer çalışmaları kapsamında yaptığı uranyum zengileştirmesi ile durmaksızın yükseldi.

22 Haziran 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin İran'daki Fordo Nükleer Tesisi, Natanz Nükleer Tesisi ve İsfahan'daki çeşitli nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Bu iki ülke arasındaki ilk sıcak temas olarak kayda geçti.

'NÜKLEER İLERLEME YOK EDİLDİ' DEDİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Truth Social aracılığıyla saldırının "çok başarılı saldırı" olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Trump açıklamasında İran'ın nükleer ilerlemesinin büyük oranda yok edildiğini öne sürdü.

TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırıdan sonra da İran'a yönelik hamlelerine devam etti.

Sık sık askeri müdahale tehdidini yineleyen Trump, önceliğinin diplomatik çözüm olduğunu savundu.

MÜZAKERELER BAŞLATILDI

Başkan Trump'ın tehditleri devam ederken iki ülke arasında Umman'ın ara buluculuğunda nükleer müzakereler başlatıldı.

İki ülkenin heyetleri toplam üç tur olmak üzere görüşmeler gerçekleştirilirken dördüncü görüşme için Viyana işaret edildi.

DİPLOMASİNİN ORTASINDA SALDIRI BAŞLADI

Müzakerelerin olumlu gitti aktarılırken ABD cephesinden sürpriz bir hamle geldi.

İsrail ile koordineli olarak İran'a yönelik öncü bir saldırı başlatıldı.

TRUMP 'HAMANEY'İN CESEDİNİ GÖRDÜM' DEDİ

Saldırılarda birçok üst düzey İranlı yetkili hedef alınırken bu isimlerden biri de İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney oldu.

ABD Başkanı Trump, Hamaney'in cesedinin fotoğrafının kendisine gösterildiğini söyledi.

Trump'ın bu açıklamasından saatler sonra İran Devlet Televizyonu, Hamaney'in ölümünü resmen doğruladı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sadece bu üç ülkede değil dünya genelinde geniş yankı uyandıran operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ABD merkezli The New York Times (NYT), Hamaney'in aylardır ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından takip edildiğini yazdı.

Haberde, Hamaney'in de yer aldığı üst düzey İranlı yetkililerin bir araya geleceği sabah toplantısının öğrenilmesinin ardından operasyonun öne çekildiği ve dini liderin öldürüldüğü yazıldı.

ETRAFINI AJANLAR SARDI

Hamaney’in hayatını kaybettiği operasyonda bir Mossad ajanının doğrudan sahada olduğu iddia edildi.

İsrail basınındaki bilgilere göre, gizli bir casus saldırı noktasına sızarak Hamaney’in cansız bedenini kayda aldı ve bu görüntüleri anlık olarak Netanyahu’ya iletti.

ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI'NIN RÖPORTAJI YENİDEN GÜNMEDE GELDİ

Olayın ardından Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.

Röportajında görevi sürecinde İsrail'İn istihbarat birimi MOSSAD'ı yok etmek için bir birim kurduklarını belirten Ahmedinejad, kurdukları bu yapının başına geçirdikleri ismin daha sonra İsrail ajanı çıktığını itiraf etmişti.