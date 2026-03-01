İran'da siyah bayrak göndere çekildi

ABD ile İsrail, uzun süredir tehditlerini sürdürdüğü İran'a yönelik beklenen hamleyi gerçekleştirdi.

Dün sabah saatlerinde İran'a yönelik başlatılan hava saldırılarında birçok üst düzey isim hedef alındı.

İran'ın dini lideri Ayettullah Ali Hamaney'in de konutunun hedef alındığı ve bu saldırıda hayatını kaybettiği, İsrail-ABD tarafından iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar sonrası ise İran devlet televizyonundan dün yapılan yayın ile, Hamaney'in öldürüldüğü doğrulandı.

HALK SOKAĞA İNDİ

Hamaney'in ölüm haberi sonrası ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Meydanlarda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle intikam ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

SİYAH BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekildi.

Siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

SİYAH BAYRAĞIN ANLAMI NE?

İran'da önemli olayların ardından gözlerin çevrildiği Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde, Hamaney'in ölümünden sonra siyah bayrak göndere çekildi.

Muharrem ve Sefer ayı boyunca İmam Rıza (a.s) Türbesi'ne asılı olan siyah bayrak yeşil bayrakla değiştirildi.

YAS SİMGESİ

Her ne kadar İran'ın siyah bayrak asması savaş ve intikam anlamına gelse de aslında bir yas simgesidir.

İran İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle bölgede ölen binlerce sivil için de daha önce siyah bayrak astı.

Dahası, İran İsrail'e saldırmadan önce Hz. İmam Rıza'nın türbesinde bayrak değişimine gitmemişti.