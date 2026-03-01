İran'da Hamaney'in ölümü sonrası meydanlara inen kalabalık havadan görüntülendi

Orta Doğu'da savaş çanları...

Dün itibariyle İsrail ve ABD koordinasyonuyla İran'a yönelik öncü bir saldırı başlatıldı.

Saldırıda birçok üst düzey isim hedef alınırken 200'den fazla İranlı hayatını kaybetti.

HAMANEY HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda hedef alınan isimlerden biri de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney oldu.

İran Devlet Televizyonu, Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

ÜLKE GENELİNDE YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi.

Tahran başta olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen binlerce kişi, Hamaney posterleri taşıyarak İran bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

MAHŞER KALABALIĞI

Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Oluşan kalabalık nedeniyle meydanda adım atacak yer kalmazken o anlar havadan görüntülendi.

ABD VE İSRAİL'E YOĞUN TEPKİ

Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

1989'DAN BERİ GÖREVDEYDİ

Humeyni'nin vefatından sonra Hamaney, ülke liderini seçme ve denetlemeyle görevli Uzmanlar Meclisi tarafından Haşimi Rafsancani'nin desteğiyle 1989 yılında ülkedeki en üst makam olan Lider (Rehber) olarak seçildi.