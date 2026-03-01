İsrail, Tahran'a saldırı görüntülerini paylaştı

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

ABD ile İsrail'in ortak operasyon ile saldırılara başladığı İran'nın Başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kentte birçok noktaya saldırılar gerçekleştirildi.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırılar Tahran’ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, vurulan noktalardan dumanlar yükseldi.

Tahran'ın birçok bölgesinden duyulan bombardıman seslerine ilişkin İran makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

TAHRAN MERKEZE İLK SALDIRI

İsrail ordusu, dün İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran’ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran ordusuna ait savaş uçaklarının ise, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri’nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi.

Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamadı.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan İsrail ordusu, dün gerçekleştirilen saldırılan görüntülerini paylaştı.

"Tahran’ın kalbinde Hava Kuvvetlerinin geniş uçuş gösterisinden ilk görüntüler" ifadeleriyle yayınlanan görüntüde bir noktaya yoğun bir bombardıman düzenlendiği görüldü.

IDF görüntülere ilişkin, "Son dakikalardan, Tahran’ın merkezinde İran rejiminin bir karargahının yok edilmesine ait görüntüler ektedir" ifadeleri kullanıldı.

ABD İLE İSRAİL DÜN İRAN'A SALDIRMIŞTI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İRAN'DA 201 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.