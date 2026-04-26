Derbide gözler kaleciler ve golcülerin üzerinde

Süper Lig'in 31. haftasında bugün saat 20.00'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak derbide Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Brezilyalı eldiven Ederson'un görev yapması bekleniyor.

Ligde oynanan 30 maçta Galatasaray 71 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 67 puanla rakibini takip ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda kalesinde 23 gol görürken, Fenerbahçe ise 30 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.

İKİ KALECİ DE 13'ER MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Galatasaray ve Trabzonspor formasıyla bu sezon lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da 40 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, bu maçlarda 41 gol yedi.

Ligdeki 27 mücadelede kalesinde 20 gol gören Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçta da kalesinde aynı sayıda gol gördü.

Süper Kupa'da da bir gole engel olamayan 30 yaşındaki file bekçisi, 13 mücadelede ise rakiplerine gol şansı tanımadı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ise bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta kaleyi korudu.

Ligde oynadığı 23 maçta 23 gol yiyen Brezilyalı file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9 maçta kalesinde 10 gol gördü.

Sarı-lacivertli formayla 2 Süper Kupa maçında kalesini gole kapatan Ederson, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise bir gol yedi.

Ederson, 35 maçta meşin yuvarlağı 34 kez kalesinden çıkarırken, 13 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

UĞURCAN, 16 FENERBAHÇE MAÇI OYNADI

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, kariyerinde 16 kez Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu.

Trabzonspor formasıyla 14'ü lig, 1'i Türkiye Kupası maçı olmak üzere 15, Galatasaray formasıyla da ligde 1 kez sarı-lacivertlilere karşı sahaya çıkan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 27 gol yiyen Uğurcan Çakır, yalnızca 1 mücadelede kalesini gole kapattı.

EDERSON, 3. GALATASARAY DERBİSİNE ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ederson, bu sezon 3. Galatasaray derbisini yaşayacak.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, iki takım 10 Ocak 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmişti.

Bu maçta Fenerbahçe 2-0 kazanıp kupaya uzanırken, Ederson da kalesini gole kapatmıştı.

Brezilyalı kaleci bu sezon 2 kez de Beşiktaş'a karşı forma giydi. Sarı-lacivertliler deplasmanda 3-2, sahasında ise 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, Ederson'un bu sezon forma giydiği 4 derbi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

LİGİN EN GOLCÜ İKİ TAKIMI KARŞI KARŞIYA

Galatasaray, 30 maçta attığı 69 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ekip oldu.

Takipçisi Fenerbahçe ise 68 kez rakip fileleri havalandırarak ikinci takım konumunda bulunuyor.

Ev sahibi Galatasaray'da Süper Lig'deki 28 müsabakada 14 gol atan Mauro Icardi, takımının bu kulvardaki en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Arjantinli yıldızı ligde 19 maçta 12 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen izledi.

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise 27 lig müsabakasında 16 kez ağları sarsan Brezilyalı Anderson Talisca, ön plana çıkıyor.

24 mücadelede 11 kez gol sevinci yaşayan Marco Asensio ile aynı sayıda maça çıkıp 10 kez tabelayı değiştiren Dorgeles Nene, Talisca'yı takip ediyor.

GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ ICARDI

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu.

Uzun bir sakatlıktan çıkan ve fiziksel olarak eksikleri bulunan Arjantinli santrfor, buna rağmen Süper Lig'de 14 kez gol sevinci yaşadı.

Icardi'yi 12 golle Osimhen, 7'şer golle Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane takip etti.

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Yunus Akgün 6, Gabriel Sara 5, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Lucas Torreira ikişer, Mario Lemina, Renato Nhaga, Sacha Boey, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer kez gol attı.

Sarı-kırmızılı ekibin 4 golü ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

FENERBAHÇE'NİN FORMDA GOLCÜSÜ TALISCA

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, ligde 16 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda.

Süper Lig'de 27 maçta forma giyen Talisca, 16 kez fileleri havalandırarak takımının şampiyonluk yarışına katkıda bulundu.

Bu oyuncuyu 11 golle Asensio, 10 golle Nene, 6 golle Kerem Aktürkoğlu izledi.

Şu anki mevcut kadrodan lig maçlarında Archie Brown, Milan Skriniar, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif ikişer, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba birer kez gol sevinci yaşadı.

Şu an takımda olmayan Youssef En-Nesyri 7, Jhon Duran 3, Sebastian Szymanski ise 1 gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe'nin bulduğu 1 gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.