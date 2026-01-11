Derbide sakatlanan Levent Mercan 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

- Levent Mercan, Süper Kupa finalinde sakatlanarak sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir.
- Oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştır.
- Fenerbahçe, yokluğunda farklı oyuncularla sahada yer alacaktır.
Derbiyi kazanan Fenerbahçe'ye kötü haber...
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı kazanılan kupa zaferinin ardından sakatlık şoku yaşandı.
LEVENT MERCAN 1 AY YOK
Arka adalesinde yırtık tespit edilen Levent Mercan'ın 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Domenico Tedesco'nun Levent ve Archie Brown'un yokluğunda Jayden Oosterwolde'yi sol bekte oynatacağı, sol stoperde ise Çağlar Söyüncü ve Yiğit Efe Demir arasında tercih yapacağı belirtildi.
"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"
Sarı Lacivertli ekipten oyuncunun sakatlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.