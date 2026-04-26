Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte kavga çıktı

Dev derbi sona erdi...

Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta ağırladı.

Sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray böylelikle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise saha bir anda karıştı...

DERBİDE KAVGA ÇIKTI!

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi'ye laf atan bir Galatasaray görevlisi sahanın karışmasına neden oldu.

Guendouzi'nin cevap vermesiyle birlikte teknik ekip ve sarı-lacivertli oyuncular birbirine girdi.

İşte o anlar...