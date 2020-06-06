Diagne, G.Saray kampına katılacak

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem saha içindeki hem de sosyal medyadaki davranışlarıyla taraftarların tepkisini toplayan Diagne'ye son bir şans verme kararı aldı.

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer ettiği Diagne, performansı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle Belçika'nın Club Brugge takımına kiralık olarak gönderilmişti.

Orada da sorun çıkaran 28 yaşındaki oyuncu, kadro dışı bırakılmış ve sezonun neredeyse tamamını maç oynamadan geçirmişti.

SON BİR ŞANS VERECEK

Sarı-kırmızılılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli forvete, teknik direktör Fatih Terim'den iyi haber geldi.

Tecrübeli teknik adam, Diagne'yi yeni sezon öncesi yapılacak olan hazırlık kampına dahil etme kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle transfer yapmanın daha da zorlanacağını düşünen Terim, oyuncuya bir şans daha verecek.

66 yaşındaki teknik adam, eğer tecrübeli futbolcudan istediği verimi alabilirse, forvet hattını şu isimlerden oluşturacak: Falcao, Diagne ve Oğulcan Çağlayan.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Öte yandan sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki toplayan Diagne'ye bu konuda uyarılarda bulunulacağı öğrenildi.