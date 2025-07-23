Dirk Kuyt: Feyenoord, Fenerbahçe'yi eler

1 Temmuz tarihinde Hollanda takımı FC Dordrecht'in başına geçen Dirk Kuyt, önemli açıklamalara imza attı.

Fenerbahçe ve Feyenoord'un eski futbolcusu Kuyt, iki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleşmesini Rijnmond'a yorumladı.

"FENERBAHÇE'DEYKEN GALATASARAY'I YENDİĞİMİZDE HALK BAYRAM EDİYORDU"

Kuyt, sözlerine şöyle başladı:

"O ZAMANDAN BERİ ŞAMPİYON OLAMADILAR"

Hollandalı isim, sözlerine şöyle devam etti:

Kulüp yıllardır şampiyonluğu arzuluyordu ve biz de bu hayali gerçekleştirdik. İstanbul'a ne zaman gitsem insanlar hala bunu konuşuyor. O zamandan beri şampiyon olamadılar.

FAVORİSİ FEYENOORD

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki eşleşmeyi değerlendiren Kuyt, şu ifadeleri kullandı:

Aslında bu zamanlarda küçük bir kurayla başlamak daha iyidir ama daha ilk turdan iki zorlu rakip karşı karşıya gelecek. Feyenoord evinde çok güçlü. Feyenoord kazanacak. De Kuip'e sık sık gidiyorum. Robin van Persie antrenör olarak iyi bir başlangıç yaptı. Umarım bunu sürdürebilir. Taraftarlar tam destek verecek. Bu da fark yaratacak. Hollanda'da Feyenoord kazanır, İstanbul'daki maç ise berabere biter.