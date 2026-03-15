Domenico Tedesco: Bu oyunu düzelteceğim, söz veriyorum

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile görüştü.

İki isimden rapor alan Fenerbahçe Yönetimi, bu toplantının ardından Tedesco ve Devin Özek ile yola devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu toplantıda söylediği sözler ortaya çıktı.

"BU OYUNU DÜZELTECEĞİM"

Beyaz TV'nin haberine göre, İtalyan teknik adam, bu toplantıda kötü sonuçların düzeleceğine dair yönetime söz verdi.

Tedesco, "Bu oyunu düzelteceğim. Gaziantep maçı sonrası sakatlar dönecek ve seri yapacağız. Söz veriyorum." diye konuştu.

SADETTİN SARAN: HOCAMIZLA DEVAM EDİYORUZ

Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Sadettin Saran, kendilerine yakışmayan futbol nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik kadroyu görüşmeye çağırdığını belirtti.

Takım kaptanlarıyla da konuştuklarının altını çizen Saran, şunları söyledi:

Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor.



Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek'le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi.