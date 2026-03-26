Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenico Tedesco, çalışmalara başlamasının ardından takım çıkışa geçmişti.

Ocak ayında oynanan Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, kupayı müzeye götürmüştü.

Ancak son haftalarda ligde yaşanan puan kayıpları ve Avrupa'dan elenme durumu sarı-lacivertlilerde bardağı taşırdı.

TARAFTARLARLA BULUŞTU

Başkan Sadettin Saran'la bir görüşme gerçekleştiren Tedesco'yla ilgili 'devam' kararı çıkmıştı.

Yaşananların ardından Domenico Tedesco, 1907 Derneği'nin toplantısına katıldı.

Tedesco burada geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tedesco, Fenerbahçe'de devam etmek istediğini açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı, "Fenerbahçe ile yola devam etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak en büyük hedeflerimden biri. Sezon öncesi kampı ve transfer sürecini bu takımın başında geçirmek istiyorum. Milli aradan sonra sahada çok daha iyi bir Fenerbahçe olacak" şeklinde konuştu.

Tedesco'nun Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

İtalyan teknik adam sarı-lacivertlilerin başında şu ana kadar 40 maça çıktı ve 2.08'lik puan ortalaması tutturdu.