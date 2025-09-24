Dominik Livakovic'ten Mario Kovacevic'e yalanlama!

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic'in "Livakovic'le konuşup Fenerbahçe'yi analiz ettik." sözleri üzerine Hırvat kaleci açıklama yaptı.

TRT Spor'un haberine göre; Dominik Livakovic ve eski kaleci antrenörü Sandro Zufic, Dinamo Zagreb teknik ekibine Fenerbahçe hakkında bilgi verdikleri iddialarını yalanladı.

"FENERBAHÇE'YE ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYIZ"

Livakovic cephesinin, "Asla böyle bir şey olmadı, Fenerbahçe'ye asla böyle bir şey yapmayız." mesajını ilettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Hırvat kaleci ve antrenörün takıma yürekten inandıklarını da vurguladıkları belirtildi.

GIRONA'DA OYNAYAMADI

9 milyon euro piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki eldiven, sezon başında kiralandığı İspanyol ekibi Girona'da henüz forma şansı bulamadı.