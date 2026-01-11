Abone ol: Google News

Dorgeles Nene, 24 saatte iki farklı maça çıktı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, kısa sürede yaşadığı yoğun tempoyla gündem oldu. Mali-Senegal maçında 9 Ocak tarihinde 55. dakikada oyuna giren Nene, dün İstanbul'a dönerek Süper Kupa finalinde 68. dakikada sahaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 10:51
  • Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, 24 saat içinde iki farklı maça çıktı.
  • Mali-Senegal maçının ardından İstanbul'a dönen Nene, Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı oynadı.
  • Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynadığı Galatasaray’ı 2-0 yendi ve kupayı kazandı.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene ise kısa sürede yaşadığı yoğun tempoyla gündem oldu.

ÖNCE MİLLİ MAÇ

Nene, 9 Ocak tarihinde Mali ve Senegal arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında 55. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Mali'nin turnuvaya veda etmesi sonrası özel uçak organize ederek Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi.

SONRA DERBİ

Hücum oyuncusu, İstanbul'a dönüşünün hemen ardından bu kez Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla final atmosferinde mücadele etti.

24 SAAT İÇİNDE İKİ FARKLI MAÇ

Nene'nin 24 saat içinde iki farklı ülkede iki önemli karşılaşmada forma giymesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

