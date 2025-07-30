Dries Mertens'ten Gazze paylaşımı geldi

İsrail'in tam ablukaya alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla boğuşuyor.

Öyle ki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 7 kişi, yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

Ayrıca açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL'İN ABLUKASI FİLİSTİNLİ MAZLUMLARI AÇLIKTAN ÖLDÜRÜYOR

Gazze'ye gıda ve sağlık malzemelerinin girişine izin vermeyen İsrail'in zulmü ise tüm dünya tarafından lanetleniyor.

İsrail'in Filistin'e ablukası sürerken Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

MERTENS ÇAĞRI YAPTI: YAYINLA, SÖYLE, BİRL

Mertens daha önce yaptığı gibi bir kez daha Filistin'e destek paylaşımında bulundu.

Mertens paylaşımında, "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor. Yayınla, söyle, paylaş, bir şeyler yap." ifadelerine yer verdi.