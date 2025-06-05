Dursun Özbek'ten bayram mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, tarihi zaferlerle geçen bir sezonun hemen ardından hep birlikte bayram sevincini yaşamaya hazırlandıklarını belirtti.

"SEVGİ DOLU NİCE BAYRAMLAR GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM"

Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Bayramlar sevgi, saygı, dayanışma gibi yüce duyguların en yoğun yaşandığı zamanlardır. Bayramın birleştirici gücünün ülkemize ve Türk sporuna hayır getirmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle beraber huzur ve sevgi dolu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum.