Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme

Haber Merkezi

Galatasaray üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"YALANLARLA, ALGILARLA DOLU BİR SEZON GEÇİRDİK"

Sezonu değerlendiren Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Özbek, "Çok çetin bir sezon geçirdik. Yalanlarla, algılarla dolu bir sezon geçirdik. Sonunda iyi olan yine kazandık. 5. yıldızı taktık. Adnan Başkan sürekli yanımda oldu. Ona da teşekkür ederim." dedi.

"BAŞKAN VE AİLESİNİN NELER ÇEKTİĞİNİ BİLİRİM"

Eski başkanlardan Adnan Polat, Dursun Özbek'i kutladı ve "Bu şampiyonluklar zor oluyor, başkan ve ailesinin neler çektiğini iyi bilirim. Herkes kutlamak ister. Başkan ise eve gidip dinlenmek ister." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek sözlerini "Tercüman oldun bana, teşekkür ederim." diyerek tamamladı.