Dursun Özbek'ten gündem değerlendirmesi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Özbek, camia olarak büyük bir hayalin peşinden gittiklerini ve bu hayalin gerçek olmasının kendisini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.

"BİR HAYAL KURDUK"

"Bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçoğuna imkansız gibi görünüyordu. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, bizim bu hayalimize ortak oldular. Bu destekle, bu inançla hayalimiz büyüdü. En önemli hedefimiz haline geldi" diyen Özbek, yapılan transferlerin sadece ekonomik anlamda değil, kulübün vizyonu açısından da büyük anlam taşıdığını vurguladı.

"BU TRANSFERLER SADECE RAKAM TRANSFERİ DEĞİLDİR"

Özbek, şu ifadeleri kullandı:

İlk olarak Alman Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in 10 numarası, görülmemiş şekilde sezon yeni tamamlanmışken geldi. Ardından Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen'i sonuçlandırdık. Bu transferler sadece rakam transferi değildir.

"İSTEDİĞİ ZAMAN GALATASARAY'IN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEYİN DURAMAYACAĞININ GÖSTERGESİDİR"

Özbek, Galatasaray'ın hedefinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübü olmak olduğunu belirterek, şunları dedi:

Galatasarayımızı, Türkiye'nin değil dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürmenin adımlarından biridir. İstediği zaman Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanıyla gönülden bağ kuran Osimhen'in ve bize yürekten inanan Sane'nin güveninin göstergesidir.

"KULÜBÜMÜZE KATKI SAĞLAMAYA DAVET EDİYORUM"

Dursun Özbek ayrıca dün akşam satışa sunulan "Osimhen kutusu"na da dikkat çekerek, şu sözleri sarf etti:

Tüm taraftarımızın evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Tüm herkesi bu ürünü satın alarak kulübümüze katkı sağlamaya davet ediyorum.

"BİR HAYALİMİZ VARDI"

Abdullah Kavukcu, sözlerine şöyle başladı:

Başkanımızla birlikte ocak ayında bir hayalimiz vardı. Victor ile konuştuğumuzda Victor bile inanamamıştı. Ocak ayında bile teklif vardı çok ciddi Victor'a. O tarihteki teklifte 'Gitmeyeceğim, kalacağım' dedi. 'Sezon sonunda sizinle konuşalım' dedi. O dönem bize inanmayanlar, PR'cı diyenler vardı. Galatasaray'ın geldiği noktayı hissediyorduk başkanımla. Sadece transfer değil. Galatasaray bir marka. Galatasaray, dünyada bir marka olma yolunda bir yola çıktı. Victor'un duruşu çok enteresandı. Her şeyi yansıtmadık sizlere. Gece saatlerinde 2'de, sabahın köründe her saniyeden başkanımın bilgisi oldu. Gizlilik içinde yönettik. İtalyan basını, sizler yazmanıza rağmen... Biz de bir şeyler öğrendik. İtalya'da böyleymiş işler. Bizi daha zora sokmak için... Biz hiçbir zaman duruşumuzdan ödün vermedik. Sonuçlarını gösteriyor bu. Galatasaray'ın gücünü ortaya koyduk. Başkanımızın bir duruşu vardı, işimizi net yapacağız, parasını daha sonraya bırakmayacağız, bizim dönemimizde parasını bitireceğiz dedi. Geleceğe borç bırakarak Victor'un bonservisini almıyoruz. Gurur vesilesi bu. Galatasaray'ın Victor'un bonservisini sermaye olarak kasasına koyduk şu anda. Öyle düşünün. Ne kadar anlatsak az. Victor'un vazgeçtiği rakamlar çok büyük rakamlar. Hiçbir kimsenin vazgeçemeyeceği rakamdan vazgeçti. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz.

"SANE İLE OCAK AYINDA KONUŞTUK"

Kavukcu, Leroy Sane transferi hakkında, şunları dedi:

Sane ile ocak ayında konuştuk. Dünyadaki çok futbolcu Galatasaray'a gelmek istiyor. Kadromuzu bozmadık. Ekstra yeni oyuncular ekledik. Dünya basını buna da çok yer verdi. İnanılmaz bir karakter. Futbolcular ve hocamla konuşuyoruz, çok mutluyuz böyle bir oyuncuyu bünyemize kattığımız için. Bunları yaparken taraftarımızdan beklentimiz var. Beklentilerini yerine getirdik. Bundan sonra taraftarımızın güç vermesi lazım. Bundan sonra daha güçlü adımlar atmak için, taraftarımızla birlikte Galatasaraylı kurumsal şirketlerden destek bekliyoruz. Başarıyla yapacağımızı, dünyada örnek olacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız öyle bir taraftar. Osimhen'i taraftarımız sayesinde aldık. Hep beraber olduğumuz sürece çok şeyler başaracağız.

"GALATASARAY'DA HEDEFLER BİTMEZ"

Dursun Özbek, Galatasaray'da hedeflerin bitmeyeceğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray olarak 5. yıldızı taktık. Hedefler bitmez. Her hedefin tamamlanmasına müteakip yeni hedefler ortaya çıkar. Bizim bu dönemdeki en önemli hedefimiz hem 26. şampiyonluğu kazanmak hem de Avrupa'da Türk insanının özlediği başarıyı Türkiye'ye getirmek. Galatasaray bu manada çok deneyimli. Enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle Avrupa'da kendisine inanan futbolseverleri, halkımızı, vatandaşlarımızı da sevince boğacak neticeler için hazırlıyoruz. Transferlerimiz o seviyede. Hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah eylülde Şampiyonlar Ligi, ağustosta ligimiz başlıyor. 3 kulvarda bugüne kadar yakaladığımız ivmeyi devam ettirerek mayıslarda aynı coşkuyu yaşamak üzere hazırız. Önümüzdeki sene Galatasaray için başarılarla dolu bir yıl olarak programlıyoruz. İnşallah realize edeceğiz.

"OSIMHEN'E TÜRKİYE'DEN TEKLİF GİTTİ"

"Türkiye'den Osimhen'e bir teklif gitti mi?" sorusuna Kavukcu, şu yanıtı verdi:

Osimhen'e teklifi, Muslera'ya veda yemeğinde teklif yaptık. O gün yaptığım teklifi 1 lira dahi artırmadık. Neyse rakam onu verdik, saklamadık. Başka takımlar da kiraladıkları futbolcuların rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar. Victor'a Türkiye'den teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz Victor'un. Victor farklı bir karakter. Victor'a sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan çok büyük teklifler gitti. Napoli açıklayabilir bunları. Napoli'ye de teşekkürler, bu operasyonu sadece George ile değil, George bizim için çok değerlidir, sadece 1 kişiyle yaptığımız transfer süreci değildir. Galatasaray'ın çok iyi çevresi vardır. Herkese ulaşabilecek gücümüz vardır. Galatasaray böyle büyük bir camiadır. Napoli ile öyle göründüğü gibi bir ilişki yoktur.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Kavukcu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Başkanım bir hedef ve vizyon koyuyor. Bunları konuşuyoruz. Galatasaray'ın en az 3 tane halka açılmış şirketi olmasını hedefliyoruz. En yakın zamanda bunları açıklayacağız. Mağazacılık inanılmaz bir değer. Başkanımızla beraber çok ciddi çalışmalarımız var. Çok güzel şeyler olacak orada. 6 ay içinde, SPK'nın da onaylayacağı süreyle alakalı, biz bu sene müracaatımızı yapmış olacağız.

"3 KALECİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Kaleci yerli mi olacak yabancı mı?" sorusunu Kavukcu, şöyle cevapladı:

Biz bunu sezon sonunda da konuştuk. Galatasaray, Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası haline geldi. Galatasaray net söylüyorum, istediği futbolcuyu alır. Kimsenin hayal edemeyeceği rakamları Galatasaray masaya koyar. Bir tek Türkiye'deki bütçe yok, bir de UEFA kriterlerinde toplam gelirin yüzde 80'ini tutturmak zorundaydık geçen sene, yüzde 79'da kaldık, bu sene yüzde 70'e indi. Forma satışları, ürünler gelir kaynağı. Gelirimizi belli seviyeye çekersek transfer bütçesini ayarlıyoruz. Herkes sabırsız, tüm transferlerin bitmesini bekliyor. Kaleciyle alakalı çok farklı isimler konuşuluyor. İsmi konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var. Gizli bir şekilde yönetiyoruz. Biten bir şey yok. Görüştük mü görüştük. Herkesle görüşüyoruz. Galatasaray'ın şartları, oyuncunun şartları bize oluşursa son kararı hocamız verecek. Parayla ilgili başkanımız karar verdikten sonra... Hocadan önce başkanımızın kararı önemli.

"AMACIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU"

"Gidecek oyuncularda son durum nedir?" sorusunu Özbek, şöyle yanıtladı:

Türkiye'de kulüplerin riayet etmek zorunda olduğu normlar var. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Kadro mühendisliği yaparken bu konuya riayet etmek zorundayız. Birkaç tane oyuncumuzla yollar ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncu olacak. Amacımız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir an evvel oluşturmak. Hem orada hem ligde kupada Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmaktan geçiyor. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. Çok fazla uzamadan, liglerin başlamasına 1 hafta gibi bir zaman kaldı, bunu başarmak yapmak istiyoruz.

"OSIMHEN'İN PARASI HAZIR, PLANI YAPTIK"

Dursun Özbek, Victor Osimhen, hakkında şu sözleri sarf etti: