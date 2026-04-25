Dursun Özbek'ten tepki! Sinir uçlarımızla oynuyorlar

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantının divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve gündemin okunmasıyla devam etti.

Bütçe toplantısında 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemi bütçesi tasarı görüşüldü ve karara bağlandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AMACIMIZ BU SEVİYEDE KALICI OLMAK"

26. şampiyonluğa gittiklerini söyleyen Özbek, şunları dedi:

Erkek futbol takımımız, rekorlarla dolu 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Sezon başında gerçekleştirdiğimiz, çoğu kişinin hayal bile edemediği yüksek profilli transferlerle Avrupa'da uzun süredir uzak kaldığımız hedefleri yeniden yakaladık. Amacımız bu seviyelerde kalıcı olmak. Bu yıl Avrupa'daki performansımızı daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum.

"İNANIYORUM, İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Dursun Özbek, şunları dedi:

Ali Sami Yen'de çok önemli bir maça çıkacağız. Ben inanıyorum ki hocamız ve oyuncularımız bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacak ve bizi 26. şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracaklar.

"SİNİR UÇLARIMIZLA OYNUYORLAR"

Derbi maça hakem Yasin Kol'un atanması hakkında Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Her gün nelerle mücadele ettiğimizi çok iyi şekilde anlamanızı istiyorum. Maçımıza yapılan hakem atamasına bir bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerden birine, Türkiye'deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil.

"BU HAKEM BU MAÇA GÖRE DEĞİL!"

Eleştirilerine devam eden Özbek, şöyle konuştu:

Türk futbol kamuoyunun birleştiği bir nokta var; Bu hakem bu maça göre bir hakem değil. Biraz önce de belirttim, FIFA kokartı yok. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken bu hakemin atanmasını Türkiye sorguluyor, biz de sorguluyoruz. Amaç ne olursa olsun, hedefleri ne olursa olsun...Bizim varacağımız noktaya, bizim hedefimize zerre kadar etkisi olmayacaktır.

"YÜKSELİŞİMİZDEN RAHATSIZLAR!"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın yükselişinden rahatsız olunduğunu söyledi ve şunları dedi:

Zannetmeyin ki bu ilk defa olan bir şey... Son 3 senedeki şampiyonluğun günlerini hatırlarsanız bunun gibi birçok olayla karşılaştık. Hepsinin de üstesinden geldik. Bunu çok anormal karşılamayın. Çünkü Galatasaray özellikle futbolda öyle bir seviyeye çıktı ki, birçok mihrak Galatasaray'ın bu yükselişten rahatsız.

"BAŞARILARIMIZ KISKANILMAKTADIR"

Başarılarının kıskanıldığını ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

Hep birlikte büyük emekler vererek elde ettiğimiz başarılar ne yazık ki sadece takdir edilmekle kalmamakta, aynı zamanda kıskanılmaktadır. Bu kıskançlık kulübümüzü de hedef haline getirmektedir. Bu durum artarak devam edecektir. Emin olun önümüzdeki sene bu seneden daha zor olacaktır.

"MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ"

Özbek ayrıca şunları dedi:

NBA Europe projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yapılan görüşmelerde NBA Europe yetkileri Galatasaray'ın taraftar gücünden ve Aslantepe projesinden ne kadar etkilendiklerini söylüyor. Kadın voleybol takımımızın kazandığı kupayla Galatasaray Avrupa'da futbol, basketbol ve voleybolda şampiyonluk yaşayan ilk Türk kulübü oldu. Mutluyuz ve gururluyuz.