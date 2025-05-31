Dusan Tadic, Fenerbahçe’ye veda etti: Son maçta neden oynamadığını açıkladı

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Sırp yıldız Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe’den ayrıldı.

Yıldız oyuncu, Dzeko ile beraber sezonun son haftasındaki Konyaspor maçında yer almadı.

Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic, İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"VEDA ETMEK KOLAY DEĞİL, ÇOK GÜZEL 2 YIL GEÇİRDİM"

Sarı-lacivertli takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Tadic, "Taraftarların ve medyanın burada olması beni çok mutlu etti. Veda etmek hiçbir zaman kolay olmamıştır. Çok güzel iki yıl geçirdim. Bu süreçte kupa kazanmamış olmamız çok acı verici. Ancak, Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE GELECEKTE ŞAMPİYON OLACAK"

Tadic, Fenerbahçe’den ayrılmasına ilişkin “Umarım Fenerbahçe gelecekte şampiyon olacak. Şampiyon olmak için birçok şeyi doğru yapmak gerekiyor. Eminim ki Fenerbahçe bu doğruları yapacak.” dedi.

Sırp futbolcu, Ülker Stadı'ndaki son maçta Edin Dzeko ile birlikte neden oynamadıklarını da açıkladı.

NEDEN OYNAMADIKLARINI AÇIKLADI

Tadic, şu ifadeleri kullandı: